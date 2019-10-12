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«Лацио» и «Фиорентина» претендуют на Амрабата

18:34
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Полузащитник «Вероны» Софьян Амрабат входит в сферу интересов «Лацио» и «Фиорентины». Оба клуба хотят оформить трансфер 23-летнего марокканца, утверждает La Gazzetta dello Sport.

«Верона» арендовала Амрабата летом у «Брюгге» с возможностью выкупа контракта за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок провел 7 матчей в серии А.

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