«Лацио» и «Фиорентина» претендуют на Амрабата

Полузащитник «Вероны» Софьян Амрабат входит в сферу интересов «Лацио» и «Фиорентины». Оба клуба хотят оформить трансфер 23-летнего марокканца, утверждает La Gazzetta dello Sport.

«Верона» арендовала Амрабата летом у «Брюгге» с возможностью выкупа контракта за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок провел 7 матчей в серии А.

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