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Кристиан Эриксен может перейти в «Милан»

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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен должен сменить клуб в зимнее трансферное окно. В борьбу за 28-летнего датчанина включился «Милан», утверждает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Бавария», «ПСЖ» и «Арсенал». «Интер» намерен выбрать наиболее выгодное с финансовой точки зрения предложение.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила 27 миллионов евро. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Эриксен провел 9 матчей во всех турнирах, не записав в свой актив результативных действий.

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