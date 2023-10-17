Клуб серии А следит за бывшим футболистом Черчесова

Как стало известно «СЭ», клуб серии А «Фрозиноне» рассматривает кандидатуру марокканца Сэми Ммаэ. Действующий контракт этого 27-летнего центрального защитника венгерского «Ференцвароша» истекает летом 2024 года.

Любопытно, что в начале лета 2023 к агенту Ммаэ обращался посредник, который действовал якобы от имени «Локомотива».