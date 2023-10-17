Экс-тренер «Спартака» сохранил работу в «Бари»

Клуб серии В «Бари», который в прошлом сезоне был всего в нескольких минутах от серии А, но уступил туда дорогу «Кальяри», только что поменял главного тренера.

Ушедший на паузу на 12-м месте «Бари» сменил Микеле Миньяни на Паскуале Марино. В штаб Миньяни входил тренер по физподготовке Джорджо Д'Урбано, отработавший один сезон в «Спартаке» при Массимо Каррере.

Д'Урбано был готов покинуть «Бари» вместе с Миньяни, однако президент клуба Лиуджи Де Лаурентиис, родной сын президента «Наполи», лично настоял на том, чтобы экс-тренер «Спартака» продолжил работу и в новом штабе команды.