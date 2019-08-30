Защитник Мартин Касерес стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб заключил контракт с 32-летним уругвайцем, сообщает официальный сайт «фиалок».

Ранее появлялась информация, что договор будет рассчитан на один год.

Последней командой Касереса был «Лацио». В прошлом сезоне он провел в серии А 13 матчей.

Ранее футболист выступал за целый ряд известных клубов: «Вильярреал», «Барселона», «Ювентус», «Севилья», «Саутгемптон», «Верона». За сборную Уругвая он провел 93 матча.

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