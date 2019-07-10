Источник: Де Росси решил завершить карьеру

Даниеле Де Росси принял решение завершить карьеру, сообщает Sky Sport Italia. 35-летний итальянец этим летом покинул "Рому" в связи с истечением срока контракта. Первоначально его хотела пригласить "Фиорентина", но стороны не смогли прийти к соглашению.

Де Росси играл в "Роме" на протяжении всей карьеры. Предполагается, что он намерен стать тренером. Ранее сообщалось, что Даниеле войдет в штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

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