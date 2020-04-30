«Интер» поборется с «Ювентусом» за Кьезу

«Интер» может приобрести нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Ювентус» пытается обменять кого-то из своих игроков на 22-летнего форварда, что не устраивает руководство «Фиорентины». В то же время «Интер» готов заплатить сумму, которую «Фиорентина» требует за футболиста — речь о 60 миллионах евро.

В сезоне-2019/20 Кьеза провел за «Фиорентину» 26 матчей, на его счету 7 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 48 миллионов евро.