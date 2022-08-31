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Сегодня, 17:04

«Интер» хочет перехватить у «Барселоны» Маркоса Алонсо

Виктория Кравченко
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«Интер» интересуется защитником «Челси» Маркосом Алонсо, клуб уже связался с агентами игрока по поводу его возможного перехода.

По данным журналиста Фабрицио Романо, представители защитника заявили, что Алонсо ждет завершение сделки с «Барселоной». Футболист уже согласовал личные условия с каталонцами и подпишет соглашение на три года.

В прошедшем сезоне 31-летний Алонсо провел 46 матчей за «Челси», забив 5 голов и сделав 6 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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30.08 19:30
Сассуоло – Милан
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31.08 19:30
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Ювентус – Специя
 - : -
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 - : -
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Душан Влахович

Ювентус

 3
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

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Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

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