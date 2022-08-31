«Интер» хочет перехватить у «Барселоны» Маркоса Алонсо

«Интер» интересуется защитником «Челси» Маркосом Алонсо, клуб уже связался с агентами игрока по поводу его возможного перехода.

По данным журналиста Фабрицио Романо, представители защитника заявили, что Алонсо ждет завершение сделки с «Барселоной». Футболист уже согласовал личные условия с каталонцами и подпишет соглашение на три года.

В прошедшем сезоне 31-летний Алонсо провел 46 матчей за «Челси», забив 5 голов и сделав 6 ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.