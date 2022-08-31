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Сегодня, 15:07

В «Болонье» опровергли ведение переговоров по переходу Дивеева

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олега Еремина о переговорах с итальянским клубом в летнее трансферное окно.

«Действительно ли были переговоры по переходу Дивеева? Нет, это неправда», — сказал Сартори «СЭ».

Дивеев с 2019 года играет за ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 7 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК Болонья
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 - : -
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 - : -
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Наполи

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