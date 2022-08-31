В «Болонье» опровергли ведение переговоров по переходу Дивеева

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олега Еремина о переговорах с итальянским клубом в летнее трансферное окно.

«Действительно ли были переговоры по переходу Дивеева? Нет, это неправда», — сказал Сартори «СЭ».

Дивеев с 2019 года играет за ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 7 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.