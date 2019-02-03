"Интер"- "Болонья": видеотрансляция матча - в 20.00

В матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 февраля, встречаются "Интер" и "Болонья". Игра нового уик-энда серии А начнется в 20.00 по московскому времени.
"Интер" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. У "Болоньи" 14 очков и 18-е место.
Компания Winline предлагает следующий коэффициенты на матч - победа хозяев - 1.41, ничья - 4.45, победа гостей – 7.36.
"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.
"Интер" - "Болонья": чемпионат Италии по футболу, серия А, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 20.00 (мск)
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/