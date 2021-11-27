Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после победы в матче 14-го тура чемпионата Италии над «Ювентусом» (1:0).

«Это счастье не только для меня, но также для клуба и всего Бергамо. Это был очень сложный матч, но «Аталанта» сыграла как минимум на достойном уровне.

В начале сезона о нас много всякого сказали, но мы хорошо начали, иначе не набрали бы 28 очков. Были игры, которые сложились не так, как надо, где мы не добрали очков, но я ни разу не видел, чтобы «Аталанта» мучилась на поле», — цитирует тренера Football Italia.