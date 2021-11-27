Гасперини — о победе над «Ювентусом»: «Это счастье не только для меня, но также для клуба и всего Бергамо»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после победы в матче 14-го тура чемпионата Италии над «Ювентусом» (1:0).
«Это счастье не только для меня, но также для клуба и всего Бергамо. Это был очень сложный матч, но «Аталанта» сыграла как минимум на достойном уровне.
В начале сезона о нас много всякого сказали, но мы хорошо начали, иначе не набрали бы 28 очков. Были игры, которые сложились не так, как надо, где мы не добрали очков, но я ни разу не видел, чтобы «Аталанта» мучилась на поле», — цитирует тренера Football Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю