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«Фиорентина» ушла от поражения в матче против «Сассуоло», Кокорин остался в запасе

16:29
«Фиорентина» — «Сассуоло» — 2:2. Фото Getty Images
«Фиорентина» — «Сассуоло» — 2:2. Фото Getty Images
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«Фиорентина» ушла от поражения в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло». Встреча закончилась со счетом 2:2, хотя после первого тайма «фиалки» уступали — 0:2.

Российский нападающий «Фио» Александр Кокорин основа остался на скамейке запасных.

«Фиорентина» набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Сассуоло» идет на 10-м месте (24 очка).

Италия. Серия А. 18-й тур
19 дек, 14:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Сассуоло
Голы
Скамакка, 32 (0:1), Фраттези, 37 (0:2), Влахович, 51 (1:2), Торрейра, 61 (2:2)
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта Бираги Миленкович Одриосола Бонавентура (Терзич, 78 ) Мале (Амрабат, 78 ) Торрейра Кальехон (Данкан, 46 ) Влахович (Игор, 88 ) Гонсалес
Сассуоло
Консильи Кирикеш Толян (Мерт Мюльдюр, 78) Феррари Кирьякопулос Лопес Фраттези (Харруи, 78) Траоре (Матеус Энрике, 57) Распадори (Бога, 66) Берарди Скамакка (Дефрель, 65)
Предупреждения
Бираги 44, Мартинес Куарта 58  -  Толян 27, Кирикеш 54, Траоре 56, Скамакка 59, Фраттези 71
Удаления
Бираги 68 (вторая ж.к)
Судьи
Серра

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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