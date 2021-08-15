Нападающий «Челси» Абрахам прилетел в Рим для завершения перехода в «Рому»
14:58
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прилетел в Рим для завершения перехода в «Рому», сообщает журналист Sky Italia Анджело Маньянте.
23-летний англичанин покинул один из аэропортов столицы Италии, чтобы отправиться на медобследование и подписание контракта с новым клубом. На выходе из аэропорта футболиста встретил ряд болельщиков и журналистов.
Welcome to Rome Tammy. @SkySport #Abraham ? ?? pic.twitter.com/SokgNNHKf9— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 15, 2021
Как сообщалось ранее, «Рома» заплатит за футболиста 40 миллионов евро, а «Челси» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока за 80 миллионов евро.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю