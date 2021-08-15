Нападающий «Челси» Абрахам прилетел в Рим для завершения перехода в «Рому»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прилетел в Рим для завершения перехода в «Рому», сообщает журналист Sky Italia Анджело Маньянте.

23-летний англичанин покинул один из аэропортов столицы Италии, чтобы отправиться на медобследование и подписание контракта с новым клубом. На выходе из аэропорта футболиста встретил ряд болельщиков и журналистов.

Как сообщалось ранее, «Рома» заплатит за футболиста 40 миллионов евро, а «Челси» включил в сделку опцию обратного выкупа игрока за 80 миллионов евро.