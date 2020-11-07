Джан Пьеро Гасперини пообещал перемены в составе в матче с «Интером»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о том, сыграет ли российский хавбек команды Алексей Миранчук в матче 7-го тура серии А с «Интером».
— Он выздоровел, физически здоров и тренируется. Сейчас у нас есть проблемы в центре поля, в обороне и на флангах, поэтому он не является приоритетом в данный момент, — цитирует Гасперини Football Italia. — Мы проводим много матчей, нам еще предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Мы потеряли ряд игроков, так что в стартовом составе, возможно, появятся новые лица.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.