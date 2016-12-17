Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура уверен, что матч 17-го тура серии А "Рома" – "Ювентус" будет иметь большое значение для итальянского футбола. Специалист считает, что эта игра может сделать "Рому" великой командой. "Ювентус" лидирует в серии А, набрав 39 очков в 16 матчах, на счету римлян – 35 баллов.

– Эта игра станет важной для всего итальянского футбола, – цитирует La Gazzetta dello Sport Вентуру. – В последнее время редко можно было увидеть игру равных команд такого уровня в серии А. Это игра не команд, которые занимают первое и второе места, это, возможно, матч за победу в чемпионате. Если будет ничья, то результат также будет иметь большое значение – "Ювентус" уйдет на перерыв зимним чемпионом.

Для "Ромы" этот матч – шанс стать великой командой. Даже если не смотреть на результат, им нужно показать себя как можно лучше. Все мы знаем, что может сделать Игуаин, но что же Джеко? Неужели все считают, что он стал лучше Гонсало? Мы не можем пока об этом говорить, ведь матч не начался.