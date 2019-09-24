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Директор «Милана»: «Мы получили от «Интера» по носу»

12:30

Директор «Милана» Звонимир Бобан прокомментировал поражение от «Интера» в матче 4-го тура Серии А (0:2).

— Мы очень разочарованы итогами дерби. Мы получили по носу, — цитирует Бобана Gazzetta dello Sport. — Тем не менее, мы уверены в себе. Мы сделаем все от нас зависящее, потому что команда должна играть так, как ожидают болельщики. Мы в процессе построения команды, но будет лучше, если мы сделаем это как можно быстрее.

Многочисленные СМИ после поражения в миланском дерби от «Интера» сообщили о возможной отставке главного тренера «Милана» Марко Джампаоло. Однако позднее журналисты Calciomercato опровергли эту информацию.

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