Бывшего президента «Пармы» приговорили к четырем годам тюрьмы

Суд города Парма утвердил окончательный приговор бывшему президенту «Пармы» Томмазо Гирарди и бывшему спортивному директору «крестоносцев» Пьетро Леонарди, сообщает Calciomercato.

Обоим футбольным функционерам вменялись в вину финансовые махинации и доведение клуба до банкротства.

Государственный обвинитель требовал для обоих по 6 лет тюремного заключения, но такой срок получил лишь Леонарди, а Гирарди отсидит 4 года.