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Бывшего президента «Пармы» приговорили к четырем годам тюрьмы

21:50
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Суд города Парма утвердил окончательный приговор бывшему президенту «Пармы» Томмазо Гирарди и бывшему спортивному директору «крестоносцев» Пьетро Леонарди, сообщает Calciomercato.

Обоим футбольным функционерам вменялись в вину финансовые махинации и доведение клуба до банкротства.

Государственный обвинитель требовал для обоих по 6 лет тюремного заключения, но такой срок получил лишь Леонарди, а Гирарди отсидит 4 года.

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