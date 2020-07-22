Бывшего президента «Пармы» приговорили к четырем годам тюрьмы
21:50
Суд города Парма утвердил окончательный приговор бывшему президенту «Пармы» Томмазо Гирарди и бывшему спортивному директору «крестоносцев» Пьетро Леонарди, сообщает Calciomercato.
Обоим футбольным функционерам вменялись в вину финансовые махинации и доведение клуба до банкротства.
Государственный обвинитель требовал для обоих по 6 лет тюремного заключения, но такой срок получил лишь Леонарди, а Гирарди отсидит 4 года.
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