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Брат Дибалы: «Скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны»

13:14
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Густаво Дибала, брат и представитель форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы опубликовал в Twitter сообщение, в котором намекает на отсутствие своего родственника в составе команды. Он считает, что без его брата «Юве» играет хуже.

— Скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны, — отметил Густаво Дибала.

24-летний Пауло Дибала в текущем сезоне провел один матч за «Юве», в котором отыграл 14 минут. Накануне его команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0).

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