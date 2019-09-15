Брат Дибалы: «Скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны»

Густаво Дибала, брат и представитель форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы опубликовал в Twitter сообщение, в котором намекает на отсутствие своего родственника в составе команды. Он считает, что без его брата «Юве» играет хуже.

— Скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает струны, — отметил Густаво Дибала.

24-летний Пауло Дибала в текущем сезоне провел один матч за «Юве», в котором отыграл 14 минут. Накануне его команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0).