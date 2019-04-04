"Аталанта" - "Болонья": видеотрансляция матча - в 22.00

Сегодня, 4 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Италии сыграют "Аталанта" и "Болонья". Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

"Аталанта" после 29 игр с 48 очками занимает 6-е место в турнирной таблице серии A. В случае победы команда обойдет "Рому" и поднимется на пятую строчку.

"Болонья" идет 18-й с 27 очками. В случае победы ей удастся покинуть зону вылета.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.