20:00 | Футбол — Италия

"Аталанта" - "Болонья": видеотрансляция матча - в 22.00

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Сегодня, 4 апреля, в матче 30-го тура чемпионата Италии сыграют "Аталанта" и "Болонья". Игра начнется в 20.00 по московскому времени. 

"Аталанта" после 29 игр с 48 очками занимает 6-е место в турнирной таблице серии A.  В случае победы команда обойдет "Рому" и поднимется на пятую строчку. 

"Болонья" идет 18-й с 27 очками. В случае победы ей удастся покинуть зону вылета.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Аталанта - Болонья

 

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