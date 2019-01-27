Ансальди помог "Торино" одержать победу над "Интером"

"Торино" дома одержал победу над "Интером"​ со счетом 1:0 в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди​ отдал голевую передачу на 35-й минуте на своего одноклубника Армандо Иццо​, который забил единственный гол в этой встрече.

"Интер" с 40 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, "Торино" с 30 баллами – 10-е.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

"Торино" – "Интер" – 1:0 (1:0)

Гол: Иццо, 35.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Беренгер, 81), Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Ринкон, Лукич (Базелли, 78), Дзадза (Яго Фальке, 89), Белотти.

"Интер": Ханданович, Миранда (Наингголан, 54), де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт, Жоау Мариу (Политано, 71), Брозович, Весино (Кандрева, 83), Икарди, Мартинес.

Предупреждения: де Фрай, 31. Белотти, 40. Далберт, 45+2. Д`Амброзио, 55. Эйна, 76. Дзадза, 84.

Удаление: Политано, 86.

Судья: Мареска (Италия).

27 января. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

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