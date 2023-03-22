Рабьо: «Если бы не эти 15 очков, «Ювентус» бы точно квалифицировался в Лигу чемпионов»
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о том, что его команду лишили 15 очков в турнирной таблице.
«Если бы не эти 15 очков, мы бы точно квалифицировались в Лигу чемпионов. Честно говоря, то, как мы сейчас выступаем, и учитывая силу этой группы, мы можем квалифицироваться даже с учетом штрафа. Я верю в это. Если нам удастся выиграть Лигу Европы, то квалификация будет автоматической», — приводит слова Рабьо Tuttosport.
«Ювентус» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, имея на счету 41 очко.
Источник: Tuttosport
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|
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|
16
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|27
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|31-47
|27
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|- : -
|1.04
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|
Интер – Фиорентина
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|1.04
|21:45
|
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|13:30
|
Болонья – Удинезе
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