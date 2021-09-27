Тил был не готов к большому клубу и стал жертвой вечных перемен в «Спартаке». В «Фейеноорде» его карьеру реанимировали

Игра арендованного у «Спартака» голландца — одно из откровений нынешнего европейского сезона.

Особый стиль

Трансфер Гуса Тила в «Спартак» за 18 миллионов евро многие уже записали в самые эпические провалы красно-белых, хотя изначально было понятно, что покупка талантливого голландца — большой риск. Все сложности вроде молодости, природной скромности и отсутствия опыта игры в больших клубах были на поверхности. Ханс Ванакен из «Брюгге», чью кандидатуру параллельно рассматривали в «Спартаке», имел на руках куда больше козырей.

В том числе и широкий тактический диапазон, благодаря которому бельгиец без проблем вписался бы как в футбол Олега Кононова, так и в схемы Доменико Тедеско. Тил же выглядел нетипичным исполнителем для обоих тренеров. Тактика немца ему в принципе противопоказана, что с оговорками подтверждает невразумительная аренда во «Фрайбурге». Да и с Кононовым имелись нюансы, так как голландец точно не «десятка», которая требовалась тренеру.

Тиль вернулся на родину, чтобы разрывать ???



В аренде в «Фейноорде» Гус раскрылся как отличный бомбардир. Лови все 12 его голов со старта сезона ?? pic.twitter.com/WOfeooRLio — Матч ТВ (@MatchTV) September 26, 2021

Являясь полузащитником, Тил в большей степени ориентирован не на функции диспетчера, а на завершение атак. С классическими голландскими 4-3-3, где атакующая тройка растягивает оборону, Гус мастерски находил пространство для включений. Не как игравший глубже в «Аяксе» мастер действий между линиями Донни ван де Бек, а скорее как действующий в оттяжке форвард. Вдобавок ко всему Тил благодаря сочетанию пластичности и габаритов отлично действует непосредственно перед воротами. Достаточно посмотреть свежую нарезку его голов за «Фейеноорд», где хавбек отправляет мяч в сетку ударами головой, с отскоков или добиваний.

Голландские проблемы

Впрочем, говорить о том, что Тил — игрок одного чемпионата, немного опрометчиво. Доля правды в этом, бесспорно, есть, и это в принципе типичная проблема голландских талантов, срывающихся в другие лиги, едва заявив о себе. Кто-то сейчас помнит, какие авансы выдавали в свое время Джастину Клайверту? Да и свежих примеров хватает. Закадычный друг Тила и нынешний одноклубник Алексея Миранчука в «Аталанте» Копмайнерс сменил статус бесспорного лидера АЗ на игрока ротации, уже упоминавшийся ван де Бек пропал с радаров в «МЮ», штамповавший голы в ПСВ Мален никак не откроет лицевой счет в дортмундской «Боруссии», а Боаду с трудом ищет себя в «Монако». Да и про мучения Квинси Промеса в «Севилье» не помнит только ленивый.

Так что история Тила во многом типична. Однако его нынешние показатели все равно в своем роде уникальны. 11 голов в 13 матчах Эредвизи и Лиги конференций — серьезный уровень. Кто-то, конечно, может иронизировать по поводу хет-трика в ворота косовской «Дриты», только за весь прошлый сезон больше в составе «Фейеноорда» забил только один футболист. Да и в сборную за красивые глаза никого не зовут. Тем более когда речь идет о Луи ван Гале. И пусть Тил в национальной команде пока ограничивается выходами на замену, он востребован и эффективен, поучаствовав в разгроме Турции (6:1) в отборе на ЧМ-2022.

Между тем как раз ван Гал не является специалистом, для которого 4-3-3 — догма. Он легко может жонглировать схемами исходя из подбора исполнителей. Но, конечно, Тилу комфортна именно классика. В АЗ у него за спиной были успевавший все Копмайнерс и норвежский трудяга Мидсе. В «Фейеноорде» львиную долю черновой работы берут на себя Кокджю и Торнстра. У «Спартака» другой подбор исполнителей, чтобы Тил максимально реализовал свой потенциал.

В родной стихии

По большому счету, проблемы Тила в Москве — это коктейль из клубных нюансов, в которых может утонуть даже состоявшийся мастер, и особенности стиля футболиста.

«Я знаю, что могу быть действительно хорошим, но тогда обстоятельства должны быть хорошими. Но это было не так, учитывая оборонительный стиль игры в московском «Спартаке» и «Фрайбурге». Хотя я не думаю, что мне следует использовать это как оправдание. В основном это из-за меня самого, и я мало играл в футбол последние два года. Конечно, ты начинаешь сомневаться в себе, когда не играешь. Я думаю, это будет у каждого топового спортсмена», — говорил Тил после своей первой тренировки в «Фейеноорде» в интервью AD.

Тогда же, отвечая на вопрос ESPN, он категорически отказывался рассуждать о возвращении в сборную, подчеркнув, что для начала нужно забить хотя бы несколько мячей. Но в целом Гус был настроен оптимистично, отмечая своего нового наставника Арне Слота: «Он знает, как использовать меня. Как атакующего полузащитника, который подходит вплотную к нападающим. Я с нетерпением жду возможности сражаться за титулы с «Фейеноордом». Наконец-то снова хороший футбол, отличный».

Последняя фраза — показательна. Гус еще до первых официальных матчей чувствовал себя в родной стихии. Но значит ли это, что он игрок для внутреннего пользования? Предлагаю набраться терпения и понять, как будет развиваться его карьера дальше. Все-таки Тилу в декабре исполнится только 24 года, и он даже не на пике карьеры. А опыт «Фейеноорда» поможет не только перезагрузиться, но и в полной мере проникнуться типичной как для Роттердама, так и для «Спартака» атмосферой постоянного давления и больших ожиданий.

Сделав на прошлой неделе два дубля с интервалом в три дня, полузащитник показал, что умеет оправдывать надежды. «Нам очень помогает стадион», — признался Тил после воскресного триллера против НЕК (5:3) и со смехом добавил: «Должен признаться, и мячи сейчас неплохо летят». Возможно, выглядящий сейчас абсолютно счастливым Гус даже триумфально вернется в российскую столицу на белом коне, но как футболисту, так и красно-белым предстоит понять, как и куда они движутся. В случае с клубом это даже важнее.