Защитник «Аякса» Дест покинул сбор в Катаре из-за конфликта Ирана и США

Защитник «Аякса» Серджино Дест покинул тренировочный сбор команды, которая сейчас находится в Катаре. Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что футболист опасался за свою безопасность из-за политической напряженности между Ираном и США. 19-летний защитник — гражданин США и игрок сборной страны. Он провел три матча за национальную команду.

Ранее сборная США отменила сбор в Катаре по аналогичной причине. В 2022 году в Катаре состоится чемпионат мира, который впервые в истории пройдет зимой.

В текущем сезоне игрок провел 24 матча за «Аякс» во всех турнирах. В его активе два гола и две результативные передачи.