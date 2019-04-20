"Витесс" в меньшинстве разгромил "Зволле", Караваев впервые при Слуцком заменен

"Витесс" разгромил "Зволле" в матче 31-го тура чемпионата Голландии - 4:1. С 27-й минуты команда Леонида Слуцкого играла в меньшинстве после удаления экс-защитника московского "Динамо" Александра Бюттнера. Хет-трик оформил Бриан Линссен, во всех трех случаях ему ассистировал Мартин Эдегор.

Стоит отметить, что российский защитник "Витесса" Вячеслав Караваев покинул поле на 56-й минуте. Для него это первая замена в официальном матче с 12 мая 2018 года и первая - при Леониде Слуцком.

"Витесс" по итогам 31-го тура поднялся неа шестое место в таблице.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

31-й тур

"Витесс" - "Зволле" - 4:1 (1:1)

Голы: Линссен, 9 (1:0). Ти, 23 (1:1). Линссен, 47 (2:1). Дауда, 73 (3:1). Линссен, 77 (4:1).

"Витесс": Пасвер, Бюттнер, Караваев (Дуки, 56), ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Кларк, Сереро, Беро, Линссен, Эдегор, Бейтинк (Дауда, 60).

"Зволле": ван дер Харт, Лахман, ван Полен, Пал (ван дер Берг, 83), Эхизибуэ, Клемент, Хамер (Леманс, 72), Ти, ван Дейнен, Намли, ван Крой (Элберс, 72).

Предупреждение: Эхизибуэ, 76.

Удаление: Бюттнер, 27.

Судья: Кайперс.

20 апреля. Арнем. Стадион "GelreDome".