"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Фейеноордом"

"Витесс" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Голландии сыграл вничью с "Фейеноордом" (1:1). Команда Леонида Слуцкого с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

25-й тур

"Витесс" – "Фейеноорд" – 1:1 (0:1)

Голы: Кекджю, 45+1 (0:1). Дауда, 47 (1:1).

"Витесс": Эдуарду, Бюттнер (Гонг, 80), Караваев, ван дер Верфф, Кларк, Дуки, Фор (Сереро, 46), Беро, Линссен, Эдегор, Дауда (Бейтинк, 62).

"Фейеноорд": Делль, ван дер Хейден, Мартина, Хапс, Сен Жюст (Боттегин, 69), Класи, Торнстра, Кекджю (Йергенсен, 76), ван Перси, Бергхейс, Ларссон.

Предупреждения: Бергхейс, 35. Беро, 63.

Судья: Мансхот.

10 марта. Арнем. Стадион GelreDome.

"Эммен" - "Хераклес" - 1:1 (0:1)

Голы: Дальмау, 17 (0:1). Бракен, 85 (1:1).

"Эммен": Схерпен, Лукич (Бракен, 64), Бейл, Баккер, Кавлан, Фендорп (Баннинк, 76), де Леув, Бен Мусса (Слагвер, 83), Чакон, Янсен, Ариас.

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра (Дуарте, 89), Меркель, ван Нифф (Дросте, 46), Осман, Петерсон, Кувас (ван Хинтум, 64), Дальмау.

Предупреждения: Меркель, 31. Брекерс, 43. Янсен, 52. Лукич, 55.

Удаление: Брекерс, 45.

Судья: Мулдер.

10 марта. Эммен. Стадион De Oude Meerdijk.

Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь и результаты матчей