"Виллем II" победил "Зволле" в стартовом матче чемпионата Голландии

"Виллем II" в стартовом матче чемпионата Голландии победил "Зволле" со счетом 3:1.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
1-й тур
"Зволле" – "Виллем II" – 1:3 (1:1)
Голы: Ти, 39 (1:0). Павлидис, 41 (1:1). Леманс, 47 – в свои ворота (1:2). Павлидис, 72 (1:3).
"Зволле": Мус, Рейнен (Вестерман, 84), Лахман, Накаяма, Бель Хассани, Клемент (Леманс, 31), Деккер, Хамер, Ти, Йонсен, Элберс (Флемминг, 57).
"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики, Льонч, Павлидис, Врусай, Нуннели.
Предупреждения: Вестерман, 89. Павлидис, 90+2.
Судья: Мансхот .
2 августа. Зволле. Стадион MAC3PARK Stadion.
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