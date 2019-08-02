23:05 | Футбол — Голландия

"Виллем II" победил "Зволле" в стартовом матче чемпионата Голландии

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"Виллем II" в стартовом матче чемпионата Голландии победил "Зволле" со счетом 3:1.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

1-й тур

"Зволле" – "Виллем II" – 1:3 (1:1)

Голы: Ти, 39 (1:0). Павлидис, 41 (1:1). Леманс, 47 – в свои ворота (1:2). Павлидис, 72 (1:3).

"Зволле": Мус, Рейнен (Вестерман, 84), Лахман, Накаяма, Бель Хассани, Клемент (Леманс, 31), Деккер, Хамер, Ти, Йонсен, Элберс (Флемминг, 57).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики, Льонч, Павлидис, Врусай, Нуннели.

Предупреждения: Вестерман, 89. Павлидис, 90+2.

Судья: Мансхот .

2 августа. Зволле. Стадион MAC3PARK Stadion.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/

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