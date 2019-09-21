«Виллем II» победил «Венло», «Витесс» Слуцкого уже шестой

«Виллем II» обыграл «Венло» в матче 7-го тура чемпионата Голландии. Это позволило клубу из Тилбурга подняться на четвертое место в таблице.

Клуб Леонида Слуцкого «Витесс» опустился в таблице на шестое место, но может выйти в лидеры, если обыграет «Фортуну». После первого тайма арнемцы уступают 0:1.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

7-й тур

«Виллем II» — «Венло» — 1:0 (1:0)

Гол: Павлидис, 22.

Нереализованный пенальти: Павлидис, 22 (вратарь)

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом (Ньивкоп, 79), Петерс, Хольмен, Келерт (Ндайишимий, 58), Саддики, Льонч, Павлидис, Врусай, Нуннели (Кабангу, 83).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Шейманн, Резелер (Райт, 71), Пахоник, Каттермоул, ван Ойен (Синклэйр, 75), Пост, Линхорст, Сориано, Йебоа (Нойдеккер, 86).

Предупреждения: Пост, 62. Велленройтер, 75.

Судья: Диперинк.

21 сентября. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».

«Гронинген» — «Зволле» — 2:0 (1:0)

Голы: Лундквист, 19 (1:0). Хрустич, 59 (2:0).

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Шрек, 78), Лундквист (Эль Ханкури, 72), Эль-Мессауди, Матусива (Постема, 90+2), Бенсхоп.

«Зволле»: Мус, Пал, Керстен, ван Вермескеркен, Брюнс, Саймак (Йонсен, 71), Бель Хассани (Гучаннеджад, 55), Клемент, Деккер, Хамер, Ти.

Предупреждение: Матусива, 64.

Судья: ван дер Эйк.

21 сентября. Гронинген. Стадион «Hitachi Capital Mobility Stadion».