«Виллем II» победил «Венло», «Витесс» Слуцкого уже шестой
«Виллем II» обыграл «Венло» в матче 7-го тура чемпионата Голландии. Это позволило клубу из Тилбурга подняться на четвертое место в таблице.
Клуб Леонида Слуцкого «Витесс» опустился в таблице на шестое место, но может выйти в лидеры, если обыграет «Фортуну». После первого тайма арнемцы уступают 0:1.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
7-й тур
«Виллем II» — «Венло» — 1:0 (1:0)
Гол: Павлидис, 22.
Нереализованный пенальти: Павлидис, 22 (вратарь)
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом (Ньивкоп, 79), Петерс, Хольмен, Келерт (Ндайишимий, 58), Саддики, Льонч, Павлидис, Врусай, Нуннели (Кабангу, 83).
«Венло»: Киршбаум, Кум, Шейманн, Резелер (Райт, 71), Пахоник, Каттермоул, ван Ойен (Синклэйр, 75), Пост, Линхорст, Сориано, Йебоа (Нойдеккер, 86).
Предупреждения: Пост, 62. Велленройтер, 75.
Судья: Диперинк.
21 сентября. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».
«Гронинген» — «Зволле» — 2:0 (1:0)
Голы: Лундквист, 19 (1:0). Хрустич, 59 (2:0).
«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Итакура, Хрустич (Шрек, 78), Лундквист (Эль Ханкури, 72), Эль-Мессауди, Матусива (Постема, 90+2), Бенсхоп.
«Зволле»: Мус, Пал, Керстен, ван Вермескеркен, Брюнс, Саймак (Йонсен, 71), Бель Хассани (Гучаннеджад, 55), Клемент, Деккер, Хамер, Ти.
Предупреждение: Матусива, 64.
Судья: ван дер Эйк.
21 сентября. Гронинген. Стадион «Hitachi Capital Mobility Stadion».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/