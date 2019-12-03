«Вернусь еще сильнее». Промес восстанавливается после травмы

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Аякса» Квинси Промес получил травму в матче 15-го тура чемпионата Голландии против «Твенте» (5:2). Голландец выложил в Instagram отчет о своем восстановлении.

— Вернусь еще сильнее, — написал Промес.

Нападающий — лучший бомбардир чемпионата Голландии. В этом сезоне он забил 10 голов.

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