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Сегодня, 21:05

Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эдвин Ван дер Сар.
Фото AFP

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и экс-гендиректор «Аякса» Эдвин Ван дер Сар сообщил, что его выписали из реанимации.

«Прежде всего, мы хотим поблагодарить всех за прекрасные сообщения и поддержку. Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Однако я все еще нахожусь в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своем выздоровлении!», — написал Ван дер Сар в своем Twitter-аккаунте.

Он также опубликовал фотографию с женой из больницы.

Аннемари и Эдвин Ван дер Сар.
Фото Twitter

7 июля 52-летний голландец был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, находясь в Хорватии.15 июля стало известно, что он был перевезен в Нидерланды.

В мае 2023 года специалист покинул пост генерального директора «Аякса».

Эдвин ван дер Сар
Футбол
ФК Аякс
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