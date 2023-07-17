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Сегодня, 11:26

Снейдер может войти в тренерский штаб «Аякса»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер может войти в тренерский штаб «Аякса», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, руководство клуба уже проводило переговоры с 39-летним голландцем. Дальнейшее обсуждение было отложено из-за смерти матери Снейдера.

В июне главным тренером «Аякса» был назначен голландский специалист Морис Стейн. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Снейдер является воспитанником «Аякса». В составе клуба он становился чемпионом Нидерландов (2003/04), обладателем Кубка (2005/06, 2006/07) и Суперкубка страны (2002, 2005, 2006). В 2019 году Снейдер завершил игровую карьеру.

Футбол
ФК Аякс
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