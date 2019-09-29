«Утрехт» в меньшинстве обыграл «Виллем II»

«Утрехт» дома одержал победу над «Виллемом II» (2:0) в матче 8-го тура чемпионата Голландии. С 51-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве. Защитник Леон Гувара получил красную карточку.

В составе «Утрехта» отличились защитник Виллем Янссен и форвард Гирано Керк.

«Утрехт» с 14 очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпоината Голландии. «Виллем II» — 12 баллов и 8-я строчка.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

8-й тур

«Утрехт» — «Виллем II» — 2:0 (0:0)

Голы: Янссен, 87 (1:0). Керк, 90+4 (2:0).

«Утрехт»: Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, ван де Стрек (ван дер Марел, 55), Густафссон, Рамселар (Эмануэлсон, 78), Керк, Абасс (Трупе, 89).

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс (Гладон, 90), Нелом, Петерс, Хольмен, Келерт, Саддики (Ньивкоп, 71), Льонч, Павлидис, Врусай (Ндайишимий, 82), Нуннели.

Предупреждения: Павлидис, 27. Саддики, 36. Абасс, 43. Келерт, 62. Хольмен, 81.

Удаление: Гувара, 51.

Судья: ван де Граф (Голландия).

29 сентября. Утрехт. Стадион «Галгенвард».

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