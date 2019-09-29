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«Трудные три очка». Слуцкий — о победе «Витесса» в меньшинстве над «Валвейком»

22:56
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал фотографию в своем Instagram после победы над «Валвейком» (2:1) в матче 8-го тура чемпионата Голландии.

48-летний российский специалист назвал сложной игру с «Валвейком». «Витесс» играл в меньшинстве после 52-й минуты встречи. На 77-й минуте игры форвард Усама Таннан забил гол и принес команде Слуцкого победу.

«Трудные три очка», — подписал фото Слуцкий.

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

РКС Валвейк — Витесс

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