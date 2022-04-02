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Сегодня, 03:49

Тен Хаг ответил на слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не исключает, что этим летом покинет Амстердам. Английские клубы проявляют интерес к голландскому специалисту.

«Сейчас я сосредоточен только на «Аяксе», но в футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Все знают друг друга в футболе. Всегда ведутся переговоры с представителями других клубов — это нормально», — цитирует The Guardian тен Хага.

Ранее сообщалось, что руководители «Манчестер Юнайтед» провели собеседование с тен Хагом.

Сейчас тренером «МЮ» является Ральф Рангник. В конце сезона он займет одну из должностей в структуре английского клуба.

Эрик тен Хаг дважды выигрывал чемпионат Нидерландов с «Аяксом». В текущем сезоне амстердамцы лидируют в Эредивизии с 66 очками после 27 туров.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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