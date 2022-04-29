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Сегодня, 17:24

Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» не отвлекать его от работы с «Аяксом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг обратился с просьбой к руководству «Манчестер Юнайтед», который он возглавит со следующего сезона, не отвлекать его от работы с командой из Амстердама до конца сезона в Нидерландах, сообщает ESPN.

«Аяксу» предстоит провести еще четыре игры до завершения сезона в чемпионате. Команда идет на первом месте с 75 баллами в активе, у ПСВ — 71 очко на счету.

Напомним, соглашение «МЮ» с тен Хагом рассчитано до 2025 года. Также в нем предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером еще на сезон при согласии сторон.

Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний специалист в конце сезона займет одну из должностей в структуре «МЮ».

ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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