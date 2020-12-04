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Тальяфико подписал новый контракт с «Аяксом»

18:55
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«Аякс» продлил контракт с защитником сборной Аргентины Николасом Тальяфико. Об этом сообщается в твиттере голландского клуба.

Новое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2023 года.

В «Аяксе» защитник выступает с 2018 года. За это время он провел 111 матчей, забил 12 голов и сделал 16 ассистов. Нынешний контракт был рассчитан до 2022 года.

В сезоне-2020/21 футболист в 7 матчах чемпионата Голландии отметился 1 результативной передачей.

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