Тальяфико отреагировал на слухи об интересе со стороны «Интера»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Интера».

«Когда твое имя связывают с такой командой — это невероятно. «Интер» — клуб с большщой историей. Мой кумир — Хавьер Дзанетти, он провел практически всю карьеру в «Интере». Мне нравится, что «Интер» мной интересуется, но я реалист и предпочитаю фокусироваться на том, что происходит сейчас. Мне нравится в «Аяксе», посмотрим, что произойдет в будущем. Очевидно, у меня итальянская фамилия, есть корни в Дженоа и Калабрии. Я бы хотел однажды поиграть в чемпионате Италии», — приводит Football Italia слова Тальяфико.

В сезоне-2020/21 Тальяфико провел 35 матчей за «Аякс», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего аргентинца в 25 миллионов евро.