Гетце сменил агента и намерен летом покинуть ПСВ
20:45
Нападающий ПСВ Марио Гетце намерен покинуть голландский клуб. 28-летний немец уже сменил своего агента и хочет выступать в более сильной европейской лиге, сообщает Sky Germany.
В чемпионате Голландии Гетце провел 15 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.
Его контракт с ПСВ истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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