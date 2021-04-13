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Гетце сменил агента и намерен летом покинуть ПСВ

20:45
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Нападающий ПСВ Марио Гетце намерен покинуть голландский клуб. 28-летний немец уже сменил своего агента и хочет выступать в более сильной европейской лиге, сообщает Sky Germany.

В чемпионате Голландии Гетце провел 15 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Его контракт с ПСВ истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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