«Аякс» приостановил переговоры о продлении контракта с Онаной

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о том, что вратарь команды Андре Онана может уйти из клуба.

«Переговоры остановлены. Возможно, он попытается уйти в июле. Жаль, что мы не решили этот вопрос», — приводит слова Овермарса ESPN.

В феврале 2021 года Онана был дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. В текущем сезоне 25-летний камерунец провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча и 9 раз сыграл на ноль.