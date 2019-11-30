Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Голландии, информирует vi.nl.

— В футболе ты быстро переходишь от героя к нулю, — сказал Слуцкий в эфире FOX Sports. — Думаю, что каждый тренер в мире на моем месте поступил бы так же. У клуба не все в порядке, и я думаю, что это хороший повод для ухода.

Это были самые досадные минуты в моей жизни. Я никогда не проигрывал так часто в своей карьере тренера. Если я не смог это изменить, тогда я должен остановиться. Речь идет не обо мне, а о «Витессе». Что-то должно измениться. В матче с «Херенвееном» все могло измениться в нашу пользу в один момент, но этого не произошло. Честно говоря, это жизнь. Если бы мы заслуживали победы, мы бы победил. Этого не произошло. Теперь я должен взять на себя ответственность. Я уйду.

Команда располагается на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице эредивизи. «Витесс» проигрывает на протяжении пяти последних матчей.

48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018-го.

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