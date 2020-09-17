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Роббен рассказал о травме, которую получил в первом матче после возобновления карьеры

09:12
Арьен Роббен. Фото ФК «Гронинген»
Арьен Роббен. Фото ФК «Гронинген»
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Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен рассказал о своем состоянии после травмы, которую он получил в первом матче после возобновления карьеры. 36-летний голландец был заменен на 30-й минуте матча 1-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (1:3).

— Я боялся и ожидал худшего, — приводит Nos.nl слова Роббена. — К счастью, обошлось без разрыва мышц, это обнадеживает. Мы просто продолжим упорно работать, я сохраняю позитивный настрой.

Роббен завершил карьеру в 2019 году, однако летом 2020 года объявил о возвращении в футбол и подписал контракт с «Гронингеном», воспитанником которого является.

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