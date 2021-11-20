ПСВ одержал победу в матче с «Витессом»
ПСВ обыграл «Витесс» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов.
На 19-й минуте счет в матче открыл Ибраим Сангаре. Удвоил результат на 30-й минуте Брума.
ПСВ набрал 30 очков и занимает первое место. У «Витесса» 22 очка и пятая позиция.
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