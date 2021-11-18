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Элджеро Элиа подписал контракт с «Ден Хаагом»

16:59

Нападающий Элджеро Элиа подписал контракт с «Ден Хаагом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 34-летним нидерландцем рассчитано до конца июня 2022 года.

Элиа занимался в академии «Ден Хаага» с 1996 по 2000 год и с 2002 по 2005 год. Футболист дебютировал в профессиональном футболе в составе этой команды.

Элиа был свободным агентом с июля 2021 года, когда он расторг контракт с «Утрехтом».

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Иван Торопцев все материалы автора
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