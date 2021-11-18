Нападающий Элджеро Элиа подписал контракт с «Ден Хаагом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 34-летним нидерландцем рассчитано до конца июня 2022 года.

? Eljero Elia keert officieel terug op het oude nest!



Lees meer op de website ? — ADO Den Haag (@ADODenHaag) November 18, 2021

Элиа занимался в академии «Ден Хаага» с 1996 по 2000 год и с 2002 по 2005 год. Футболист дебютировал в профессиональном футболе в составе этой команды.

Элиа был свободным агентом с июля 2021 года, когда он расторг контракт с «Утрехтом».