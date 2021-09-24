Футбол
Нидерланды (Голландия)
Новости
Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Голландия

ПСВ стал первым клубом, подтвердившим биткоин в качестве актива

02:51
ПСВ признал биткоин в качестве актива. Фото CryptoPotato
ПСВ признал биткоин в качестве актива. Фото CryptoPotato

ПСВ официально объявил, что стал первым футбольным клубом в мире, который использует биткоин в качестве актива. 24-кратный чемпион Нидерландов присоединился к избранной группе держателей крипто-валюты.

В августе этого года клуб объявил о партнерстве с криптовалютной биржей Anycoin Direct. Компания стала официальным партнером клуба на два сезона. Спонсорский контракт был полностью оплачен в биткоинах. Это впервые в истории футбола.

«Возможности и будущее, которые предлагает мир криптовалюты, очень многообещающие. Как клуб в самом сердце региона Брейнпорт, мы всегда вводим новшества. И криптовалюты хорошо вписываются в эту картину», — сказал коммерческий директор ПСВ Франс Янссен в интервью Bitcoin Magazine.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Дичь с презентации «Матч ТВ» и интервью Сычева. Главное за день
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
Бразилия и Казахстан вышли в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу
Григорий Иванов: «В РФС мне говорили, что Матюнин больше не будет судить «Урал»
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд