ПСВ стал первым клубом, подтвердившим биткоин в качестве актива

ПСВ официально объявил, что стал первым футбольным клубом в мире, который использует биткоин в качестве актива. 24-кратный чемпион Нидерландов присоединился к избранной группе держателей крипто-валюты.

В августе этого года клуб объявил о партнерстве с криптовалютной биржей Anycoin Direct. Компания стала официальным партнером клуба на два сезона. Спонсорский контракт был полностью оплачен в биткоинах. Это впервые в истории футбола.

«Возможности и будущее, которые предлагает мир криптовалюты, очень многообещающие. Как клуб в самом сердце региона Брейнпорт, мы всегда вводим новшества. И криптовалюты хорошо вписываются в эту картину», — сказал коммерческий директор ПСВ Франс Янссен в интервью Bitcoin Magazine.