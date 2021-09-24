«Твенте» на своем поле обыграл АЗ
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«Твенте» победил АЗ (3:1) в матче шестого тура чемпионата Нидерландов.
В составе победителей отличились Рикии ван Волфсвинкел, Дан Ротс и Димитрис Лимниос. У гостей забил Йеспер Карлссон.
«Твенте» набрал 10 очков и занимает шестое место. У АЗ три очка и 17-я позиция.
Чемпионат Нидерландов
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6-й тур
«Твенте» — АЗ — 3:1 (2:1)
Голы: ван Волфсвинкел, 1, Ротс, 17, Лимниос, 90+1 — Карлссон, 44
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