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«Твенте» на своем поле обыграл АЗ

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«Твенте» победил АЗ (3:1) в матче шестого тура чемпионата Нидерландов.

В составе победителей отличились Рикии ван Волфсвинкел, Дан Ротс и Димитрис Лимниос. У гостей забил Йеспер Карлссон.

«Твенте» набрал 10 очков и занимает шестое место. У АЗ три очка и 17-я позиция.

Чемпионат Нидерландов

Эредивизи

6-й тур

«Твенте» — АЗ — 3:1 (2:1)

Голы: ван Волфсвинкел, 1, Ротс, 17, Лимниос, 90+1 — Карлссон, 44

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Евгений Петров все материалы автора

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