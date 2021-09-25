Онана рассказал, что мог продолжить карьеру во Франции
Вратарь «Аякса» Андре Онана рассказал, что мог продолжить карьеру в чемпионате Франции.
«У меня был шанс перейти в «Ниццу» или «Лион», но не удалось достигнуть договоренности при переговорах. Подпишу ли я новый контракт с «Аяксом» с ограниченной суммой трансфера? Все возможно. Я все еще открыт для нового контракта», — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telegraaf слова Онаны.
Andr? Onana to @telegraaf: «I had chance to join OGC Nice or OL but there was no agreement. New contract with limited transfer fee? Everything is negotiable. I'm still open for new contract», he said to @MikeVerweij. ???? #Ajax— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2021
Inter are still pushing to sign him as free agent.
Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро, контракт игрока с «Аяксом» действует до конца июня 2022 года.
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