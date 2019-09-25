ПСВ победил «Гронинген»

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал «Гронинген». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Клуб из Эйндховена набрал 17 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

4-й тур

ПСВ — «Гронинген» — 3:1 (2:0)

Голы: Росарио, 12 (1:0). Дюмфрис, 38 (2:0). Лундквист, 70 (2:1). Брума, 90+2 (3:1).

«ПСВ»: Зут, Шваб, Фиргефер, Боскальи (Садилек, 88), Дюмфрис, Хендрикс, Росарио, Бергвайн, Доан, Гакпо (Брума, 79), Мален (Ихаттарен, 59).

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум (Асоро, 87), Те Вирик, Зефейк, Вармердам (Эль Ханкури, 71), Итакура, Хрустич, Лундквист, Эль-Мессауди, Матусива (Постема, 82), Бенсхоп.

Предупреждения: Хрустич, 29. Постема, 90+5.

Судья: Найхайс (Голландия).

25 сентября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

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