ПСВ обыграл «Херенвен», «Витесс» не обойдет его в таблице сегодня

ПСВ обыграл «Херенвен» в матче 14-го тура чемпионата Голландии — 2:1. Клуб из Эйндховена упрочил свои позиции на третьем месте в таблице, оторвавшись на 4 очка от «Утрехта» и «Витесса». Команда Леонида Слуцкого проведет свою игру 14-го тура сегодня против «Спарты».

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

14-й тур

ПСВ — «Херенвен» — 2:1 (2:0)

Голы: Бергвайн, 17 (1:0). Бергвайн, 36 (2:0). Одгор, 55 (2:1).

ПСВ: Уннершталль, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Томас (Хендрикс, 74), Росарио, Садилек (Шваб, 86), Ихаттарен, Бергвайн (Гакпо, 64), Доан, Мален.

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо (Верман, 74), Брейн (Халилович, 46), Фаик (Дрейер, 88), Эджуке, ван Берген, Одгор.

Предупреждения: Фаик, 70. Уннершталль, 81. Дрешевич, 90+2.

Судья: Найхайс.

24 ноября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«РКК Валвейк» — «Эммен» — 1:1 (0:1)

Голы: де Леув, 15 (0:1). Соу, 90+6 (1:1).

«РКК Валвейк»: Вессен, Делькруа, Гари, Мюлдер, Леманс, Вермелен (Тахири, 56), Ринстра (Билате, 79), Матсен (Данелс, 63), Соу, Венте, Бакари.

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Бейл, Вендорп, Хиарий, де Леув (Роскен, 75), де Вос (Слагвер, 90+2), Пенья, Угринич, Колар (Ариас, 72).

Предупреждение: Мюлдер, 54.

Удаление: Мюлдер, 76.

Судья: Мартенс.

24 ноября. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».