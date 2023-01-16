ПСВ может заменить Гакпо полузащитником «Норвича»

ПСВ интересуется полузащитником «Норвича» Тоддом Кантвеллом, сообщает Football Insider.

По данным источника, нидерландский клуб рассматривает 24-летнего англичанина как замену ушедшему в «Ливерпуль» этой зимой форварду Коди Гакпо. На футболиста также претендует «Рейнджерс».

В сезоне-2022/23 Кантвелл принял участие в 19 матчах «Норвича» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.