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Сегодня, 02:57

ПСВ может заменить Гакпо полузащитником «Норвича»

Иван Торопцев
Корреспондент
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ПСВ интересуется полузащитником «Норвича» Тоддом Кантвеллом, сообщает Football Insider.

По данным источника, нидерландский клуб рассматривает 24-летнего англичанина как замену ушедшему в «Ливерпуль» этой зимой форварду Коди Гакпо. На футболиста также претендует «Рейнджерс».

В сезоне-2022/23 Кантвелл принял участие в 19 матчах «Норвича» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Норвич
ФК ПСВ
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