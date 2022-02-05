АЗ одержал волевую победу над ПСВ в чемпионате Нидерландов
АЗ победил ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
АЗ одержал победу над ПСВ (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене.
В составе гостей забитыми мячами отметились Бруно Мартинс Инди и Йеспер Карлссон. У гостей единственный мяч забил Армандо Обиспо.
Таким образом, АЗ набрал 39 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице эредивизи. ПСВ с 46 баллами остался на второй позиции.
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