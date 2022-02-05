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5 февраля, 23:56

АЗ одержал волевую победу над ПСВ в чемпионате Нидерландов

АЗ победил ПСВ в матче чемпионата Нидерландов
Карен Саркисян
Корреспондент

АЗ одержал победу над ПСВ (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

В составе гостей забитыми мячами отметились Бруно Мартинс Инди и Йеспер Карлссон. У гостей единственный мяч забил Армандо Обиспо.

Таким образом, АЗ набрал 39 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице эредивизи. ПСВ с 46 баллами остался на второй позиции.

Нидерланды. Высший дивизион. 21-й тур
05 февр, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
1:2
АЗ
Голы
Обиспо, 19 (1:0), Мартинс Инди, 40 (1:1), Карлссон, 75 (1:2)
ПСВ
Мвого Мауру Жуниор Обиспо Боскальи Тезе Верман (Захави, 61 ) Гетце Сангаре Мвене (Брума, 89 ) Гакпо Доан (Вертессен, 62 )
АЗ
Виндаль Йенсен Вайндал Мартинс Инди (Бекема, 75) Хатзидиакос Сугавара Класи (Рейндерс, 83) Мидтсье Карлссон де Вит Эвьен Павлидис (Абухляль, 67)
Предупреждения
Сангаре 72, Тезе 74, Гетце 90  -  Мидтсье 70, Хатзидиакос 72, Вайндал 72, Сугавара 90

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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ФК ПСВ
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