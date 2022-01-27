Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони продолжит карьеру в Нидерландах

«НЕК Неймеген» объявил о подписании нападающего Вильфрида Бони. 33-летний ивуариец с ноября 2022 года был без клуба после того, как он покинул «Иттихад».

Контракт Бони с голландским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее он уже играл в Нидерландах — с 2011 по 2013 год выступал за «Витесс».

Также форвард за карьеру поиграл за «Суонси», «Манчестер Сити», «Стоук Сити» и «Спарту».

Напомним, в начале января 2020 года Бони рассказывал в интервью The Athletic, что его услугами интересовался казанский «Рубин».