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Сегодня, 00:59

Экс-форвард «Манчестер Сити» Бони продолжит карьеру в Нидерландах

Евгений Козинов
Корреспондент

«НЕК Неймеген» объявил о подписании нападающего Вильфрида Бони. 33-летний ивуариец с ноября 2022 года был без клуба после того, как он покинул «Иттихад».

Контракт Бони с голландским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее он уже играл в Нидерландах — с 2011 по 2013 год выступал за «Витесс».

Также форвард за карьеру поиграл за «Суонси», «Манчестер Сити», «Стоук Сити» и «Спарту».

Напомним, в начале января 2020 года Бони рассказывал в интервью The Athletic, что его услугами интересовался казанский «Рубин».

Футбол
ФК НЕК Неймеген
Вильфрид Бони
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